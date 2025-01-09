Mersin protokolünden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajları

Mersin'de kent protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımladı.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, mesajında, bu özel günde basın mensuplarının sevinç ve gururunu gönülden paylaştığını belirtti.

Bozdemir, basın mensuplarının ülkenin sorunlarını kamuoyuna aktardığını ve çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

"Basın milletimizin, insanımızın ve şehrimizin ortak sesi ve kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha da kıymetli hale gelmiştir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Şehrimizin gelişimi ve daha güzel yarınlara ulaşması noktasında birlikte yürüdüğümüz kentimizin değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."