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        Mersin protokolünden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajları

        Mersin'de kent protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:59
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        Mersin protokolünden "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajları
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        Mersin'de kent protokolü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla çeşitli mesajlar yayımladı.

        Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, mesajında, bu özel günde basın mensuplarının sevinç ve gururunu gönülden paylaştığını belirtti.

        Bozdemir, basın mensuplarının ülkenin sorunlarını kamuoyuna aktardığını ve çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı şekilde çalışmasına yardımcı olduklarını ifade etti.

        Basının vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Bozdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da yayımladığı mesajda, basının demokratik ve şeffaf yönetimlerin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade etti.

        Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinde basın mensuplarına çok büyük görev düştüğünü belirten Turgut, şunları kaydetti:

        "Basın milletimizin, insanımızın ve şehrimizin ortak sesi ve kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik anlayışı her zamankinden daha da kıymetli hale gelmiştir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olan basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Şehrimizin gelişimi ve daha güzel yarınlara ulaşması noktasında birlikte yürüdüğümüz kentimizin değerli basın mensupları başta olmak üzere tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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