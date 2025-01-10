Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde çıktığı 17 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde de 29 gol gördü.
Bordo-beyazlı ekip, 21 puanla 11. sırada yer alan Çaykur Rizespor karşısında galibiyet hedefliyor.
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