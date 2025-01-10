Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kazı alanlarında dedektör, hilti ve uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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