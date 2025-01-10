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        Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı

        Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:51
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        Mersin'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Mersin'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Çamlıyayla ilçelerinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kazı alanlarında dedektör, hilti ve uzatma kablosu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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