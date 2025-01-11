Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Erkan Özdamar, Volkan Ahmet Narinç, Özcan Sultanoğlu
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kilama, Calvo, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
Çaykur Rizespor: Grbic, Alikulov, Mocsi, Muhammet Taha Şahin, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe
Goller: Dk. 14 Diack (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Boutobba (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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