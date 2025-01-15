Süper Lig'de kötü gidişatı durduramayan Hatayspor, 7 maçtır kazanamıyor

SERKAN AVCİ - Trendyol Süper Lig'de bu sezon tek galibiyeti bulunan ve 9 puanla 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor'da kötü gidişat durdurulamıyor.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde başlayan, ardından yerine Rıza Çalımbay'ı getirip daha sonra istediği sonuçları alamayınca tecrübeli teknik adamla da yollarını ayıran Atakaş Hatayspor, teknik sorumlu olarak sportif direktör Yılmaz Bal ile çıktığı 2 maçta da mağlubiyet yaşadı.

Mersin'de 12. hafta maçında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında elde ettiği 3-1'lik sonuçla ligdeki tek galibiyetini alan bordo-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 maçtan 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde oynadığı 18 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan Akdeniz ekibi, 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

Kötü gidişatın durdurulamadığı Hatayspor, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasından çıkmakta güçlük yaşıyor.

- Gol yollarında sorun yaşanıyor

Ligde bay geçtiği hafta nedeniyle 18 maça çıkan bordo-beyazlıların gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkati çekiyor.

Şu ana kadar oynadığı maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran Hatayspor, kalesinde 31 gol gördü.

Maç başına gol ortalaması 1'in altında olan Akdeniz ekibinde, Vincent Aboubakar ile Carlos Strandberg, 3'er golle tabelayı en çok değiştiren isimler oldu.

- Yeni teknik direktör Şahin'in ilk sınavı Galatasaray karşısında olacak

Teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşan Hatayspor, ligin 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Mersin'de Galatasaray'ı ağırlayacak.

Şahin yönetiminde ilk maçına çıkacak bordo-beyazlılar, düşme hattından kurtulmak için çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar karşısında puan ya da puanlar almak isteyen Akdeniz ekibi, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.