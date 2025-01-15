Mersin Valisi Pehlivan, kentteki önemli projeleri değerlendirdi:

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ndeki tünellerde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesine ulaştı." dedi.

Vali Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "2024 Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl kentte 557 projede çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Mersin ile Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde tünel yapımının sürdüğünü bildiren Pehlivan, şu bilgileri paylaştı:

"Mersin ile Anamur ilçesi arasındaki yol, 36 kilometre kısalacak. Burada tünel çalışmalarımız var. 16 tünel, 7 viyadük, 9 köprü ve 2 kavşak çalışması tamamlandı. Bu sene tünellerde yoğun çalışma sürdürülüyor. Fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Ağırlıklı olarak tünel çalışmaları olduğu için biraz zaman alıyor ama birkaç yıl içerisinde bu tünellerin tamamlanmasıyla Anamur merkeze çok hızlı ve konforlu seyahati mümkün kılacak. Antalya'ya doğru çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor."

Pehlivan, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde hummalı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada bir yandan kamulaştırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da yolun inşaat çalışmaları hızlı şekilde sürdürülüyor. Bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme yüzde 22 seviyelerine ulaşmış durumda." dedi.

Projede 3 bin 750 kişinin çalıştığını aktaran Pehlivan, "Vatandaşlarımız 1,5-2 yılı bulmadan bu yolu hızlı, konforlu ve güvenli şekilde kullanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

- Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayıları

Pehlivan, 10 Ağustos 2024'te açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yoğun hizmet verdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Havalimanında 31 Aralık 2024'e kadarki 4,5 aylık süreçte 2 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirildi. Havalimanımızda ticari uçuşlar da oldu. 9 bin 445 iç, 3 bin 158 de dış hat olmak üzere toplamda 12 bin 603 ticari uçuş gerçekleştirildi. Toplamda 19 bin 24 ton yük taşımacılığı yapıldı."