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        Mersin Valisi Pehlivan, kentteki önemli projeleri değerlendirdi:

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ndeki tünellerde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesine ulaştı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:17
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        Mersin Valisi Pehlivan, kentteki önemli projeleri değerlendirdi:
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        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Sahil Yolu Projesi'ndeki tünellerde yoğun çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesine ulaştı." dedi.

        Vali Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen "2024 Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yıl kentte 557 projede çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Mersin ile Antalya'yı bağlayan Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde tünel yapımının sürdüğünü bildiren Pehlivan, şu bilgileri paylaştı:

        "Mersin ile Anamur ilçesi arasındaki yol, 36 kilometre kısalacak. Burada tünel çalışmalarımız var. 16 tünel, 7 viyadük, 9 köprü ve 2 kavşak çalışması tamamlandı. Bu sene tünellerde yoğun çalışma sürdürülüyor. Fiziki gerçekleşme yüzde 90 seviyesine ulaştı. Ağırlıklı olarak tünel çalışmaları olduğu için biraz zaman alıyor ama birkaç yıl içerisinde bu tünellerin tamamlanmasıyla Anamur merkeze çok hızlı ve konforlu seyahati mümkün kılacak. Antalya'ya doğru çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor."

        Pehlivan, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'nin Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde hummalı çalışmalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Burada bir yandan kamulaştırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da yolun inşaat çalışmaları hızlı şekilde sürdürülüyor. Bugün itibarıyla fiziki gerçekleşme yüzde 22 seviyelerine ulaşmış durumda." dedi.

        Projede 3 bin 750 kişinin çalıştığını aktaran Pehlivan, "Vatandaşlarımız 1,5-2 yılı bulmadan bu yolu hızlı, konforlu ve güvenli şekilde kullanmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

        - Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yolcu sayıları

        Pehlivan, 10 Ağustos 2024'te açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın yoğun hizmet verdiğini belirterek, şunları anlattı:

        "Havalimanında 31 Aralık 2024'e kadarki 4,5 aylık süreçte 2 milyonun üzerinde yolcu taşımacılığı gerçekleştirildi. Havalimanımızda ticari uçuşlar da oldu. 9 bin 445 iç, 3 bin 158 de dış hat olmak üzere toplamda 12 bin 603 ticari uçuş gerçekleştirildi. Toplamda 19 bin 24 ton yük taşımacılığı yapıldı."

        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Hızlı Tren Demiryolu Projesi'nde çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü dile getiren Pehlivan, projenin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 52 olduğu bilgisini verdi.

        - Akkuyu NGS'deki çalışmalar

        Pehlivan, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu an itibarıyla orada 30 bin çalışan var. Bunların yüzde 80'i Türk vatandaşımızdan oluşuyor. 2023 nisan ayında santrale nükleer yakıtın gelmesiyle 'nükleer tesis' statüsü kazandı. 4 reaktörde aynı anda çalışılıyor. Birinci reaktörde türbin tesisinin montajı tamamlandı. İlk reaktörde elektrik üretmesiyle ilgili artık son aşamalara geliniyor. Bu yıl içerisinde burada deneme üretiminin yapılması planlanıyor."

        Konuşmasının devamında kentte hayata geçirilen ve yapımı süren projeler hakkında bilgi veren Pehlivan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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