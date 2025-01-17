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        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:05
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        Mersin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

        Yeşilyurt Mahallesi'ndeki apartmanının 7. katında yaşayan V.P'den (73) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yerde hareketsiz bulunan V.P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        İncelemenin ardından cenaze, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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