Mersin'de dini nikahlı eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanması sürüyor

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ecer, tutuksuz yargılanan A.E, N.B, Ö.B, hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan R.B'nin katılmadığı duruşmada, ilk olarak tanıklar ve taraf avukatlar dinlendi.

Söz verilen sanık Ziya Ecer, Pınar Bayrak'ın ailesinin olayı çarpıttığını ve medyatik olmaya çalıştıklarını savundu.

Pınar'a annelik ve babalık da yaptığını ileri süren Ecer, "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu." dedi.

Tutuksuz sanıklar A.E, N.B, ve Ö.B. ise haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Maktul Bayrak'ın babası Süleyman Bayrak da kızının Ecer ailesinin kararıyla öldürüldüğünü ileri sürdü.

Duruşmada Ziya Ecer ve Pınar Bayrak'ın çocuklarından R.E. (8) de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

Bu sırada, Pınar Bayrak'ın duruşmadaki yakınları gözyaşı döktü.

Bayrak ailesinin avukatları da incelenmesi için maktul Bayrak'ın cep telefonunu mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.