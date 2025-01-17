Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçından notlar

Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

Mersin Stadı'ndaki tribünlerin kalan kısmında ise Hatayspor ve Galatasaray taraftarları, maçı yan yana izledi.

Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.

Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı.

Hatayspor, Galatasaray karşısına Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar ile çıktı.

Galatasaray'da sakatlıkları süren Arjantinli santrfor Mauro Icardi ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile son haftalarda forma şansı bulamayan Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı forma bekledi.

Sarı-kırmızılı takım, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'i ile çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

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