Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 28 Cemali Sertel (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 45+2 Diack (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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