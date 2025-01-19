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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:05 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:05
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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke, Anamur, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yaklaşık 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 134 uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

        Ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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