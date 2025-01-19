Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adreslerde yaklaşık 300 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 134 uyuşturucu hap, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Silifke, Anamur, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 10 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.

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