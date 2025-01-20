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        Mersin'de hastanenin otoparkındaki otomobili çalan zanlı tutuklandı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 11:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 11:19
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        Mersin'de hastanenin otoparkındaki otomobili çalan zanlı tutuklandı
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        Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hastane otoparkındaki otomobili çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkından bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastane ve çevresindeki işletmelerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını da izleyen ekipler, otomobili çalan şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti.

        Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.

        Ekipler, ikametin önünde çalınan araç ve A.B'nin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Öte yandan, hastane otoparktaki otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıp çalan A.B'nin, araçla trafikteki seyri KGYS kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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