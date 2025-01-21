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        Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi

        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:35
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        Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildi
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        Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz, Türkiye'den geçen yıl 3,4 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

        Gürüz, yazılı açıklamasında, birliklerinin 2024'te 1,54 milyar dolarlık dış satım yaptığını belirtti.

        Türkiye geneli yaş meyve sebze ihracatına ilişkin bilgi veren Gürüz, "Türkiye'nin 2024 yılındaki yaş meyve sebze ihracatı 3,4 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

        - İhracatta üründe mandalina, ülkelerde Rusya ilk sırada

        Gürüz, geçen yıl 4 milyon 193 bin ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Söz konusu dönemde en çok ihraç ettiğimiz ürün listesinde 476 milyon dolarla mandalina birinci, 427 milyon dolarla domates ikinci, 357 milyon dolarla limon üçüncü sırada yer aldı. Geçen yıl ihracat hacminde en yüksek artışları patates, erik, şeftali, portakal, kayısı, nar ve incirde yakaladık. Sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde ilk üç sırada Rusya, Almanya ve Romanya oldu. Rusya'ya 872,3 milyon dolar, Almanya'ya 354 milyon dolar ve Romanya'ya 289 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2024'te ihracat hacminde en yüksek artışları sağladığımız ülkeler Irak, Gürcistan ve Suudi Arabistan oldu."​​​​​​​

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