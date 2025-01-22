Mersin'de çuval deposunda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çuval deposunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Hal Mahallesi'nde naylon çuvalların muhafaza edildiği depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.