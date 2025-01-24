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        Sakatlığı atlatan hentbol hakemi Mehtap Şimşek, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacaksa

        YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren sakatlığının ardından EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:08
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        Sakatlığı atlatan hentbol hakemi Mehtap Şimşek, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacaksa
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        YAKUP SAĞLAM - Türkiye'nin Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kokartlı hakemi Mehtap Şimşek, 5 ay süren sakatlığının ardından EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde görev alacak.

        Ulusal ve uluslararası hentbol müsabakalarında 25 yıldır düdük çalan Şimşek, geçen yıl Büyükler Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık sürecinde dizinden sakatlandı. Bu nedenle organizasyonda görev alamayan Şimşek, 5 aylık tedavi sürecinin ardından sahalara döndü.

        Şimşek, hakem Pınar Ünlü Hatipoğlu ile 25 Ocak'ta Macaristan'ın Györ kentinde Györi Audi ETO KC ile Buducnost arasında oynanacak EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off maçında görevlendirildi.

        - "Görevimize çok daha güzel başlangıçla devam edeceğimizi düşünüyorum"

        Müsabakanın hazırlıklarını Mersin'de tamamlayan EHF kokartlı Mehtap Şimşek, AA muhabirine, son 2 yılı yoğun geçirdiğini söyledi.

        Hatipoğlu ile önemli maçlarda görev aldıklarını belirten Şimşek, "2023'te Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne gidip üçüncülük ve dördüncülük maçlarını yönettik. 2024'te de Avrupa Ligi finali yönettik." dedi.

        Şimşek, sakatlığının ardından uluslararası müsabakalara Şampiyonlar Ligi ile döneceği için gururlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Çok şükür doktorların da onayıyla iyileştiğim anlaşıldı ve göreve başladım. Hafta sonu yapılacak maça fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak yüzde 100 hazırız. Avrupa arenasındaki görevimize çok daha güzel başlangıçla devam edeceğimizi düşünüyorum."

        Hedeflerine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

        "2026'da Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağı Türkiye'de yapılacak. Beraber maç yönettiğimiz Pınar Ünlü Hatipoğlu ile hedefimiz, ülkemizdeki bu organizasyonda düdük çalmak. Geçen yıl sakatlık nedeniyle yarım kalan hedefimizi organizasyonda görev alarak tamamlamak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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