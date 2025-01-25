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        Türkülere konu olan Silifke yoğurdu, Avrupa sofralarına girecek

        MURAT PANCAR - Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:09 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:09
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        Türkülere konu olan Silifke yoğurdu, Avrupa sofralarına girecek
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        MURAT PANCAR - Mersin'de Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla üreticiye ve ihracata daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022'de coğrafi işaret tescili verilen Silifke yoğurdu, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yürütülen tanıtım çalışmaları sayesinde AB'den tescil aldı.

        Türkülere konu olan yoğurda verilen "AB tescili" üreticinin yüzünü güldürdü.

        Yörük kültürünün önemli lezzetleri arasında yer alan Silifke yoğurdunun Avrupa sofralarında yer bulmasını bekleyen üretici ve sektör temsilcileri, markalaşarak ihracata katkı sağlamak istiyor.

        - "Üreticilerimiz ve Türk girişimcilerinin önünü açacak bir gelişme"

        Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, AA muhabirine, yoğurdun AB tarafından tescillenmesiyle sevinç yaşadıklarını söyledi.

        Bu gelişme sayesinde Silifke yoğurdunun Avrupa ülkelerinde tanınırlığının artacağını vurgulayan Kaynar, "Üreticilerimiz ve Türk girişimcilerinin önünü açacak bir gelişme. Silifke'de üretilen yoğurt artık Avrupa pazarlarına girecek, ülkemize daha çok gelir ve döviz girdisi sağlayacak. Bu gelişme sayesinde üretici ve girişimcilerimiz daha da çoğalacak." diye konuştu.

        Kaynar, ürünü tanıtmak için yurt dışında fuarlara katılmayı, uluslararası tedarikçiler aracılığıyla yoğurdu dünyanın dört bir yanına pazarlamayı hedeflediklerini anlattı.

        Yoğurdun ayırt edici özelliklerine dikkati çeken Kaynar, "Silifke yoğurdu, Toros Dağları'ndaki endemik bitkilerle beslenen keçiler ve bu bölgelerden beslenen ineklerden elde ettiğimiz sütlerin karışımından oluşan özel bir yoğurt. Ürün, raf ömrünün uzun olması ve aroması sayesinde Türkiye'de benzersiz bir çeşit." dedi.

        Yoğurt üreticisi Zekeriya Şenel de uzun yıllardır emek verdikleri ürünün AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla gurur duyduklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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