Mersin'de balıkçılar yanlarına gelen pelikanı besledi
Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi.
Mersin'in Silifke ilçesinde sahile gelen pelikan, balıkçılar tarafından beslendi.
Taşucu Mahallesi'ndeki balıkçılar, iskelede bir pelikanla karşılaştı.
Vatandaşların sevdiği ve fotoğraf çektirdiği pelikanı balıkçılar da balık vererek besledi.
Sahilde bulunan Aytaç Kurtuba, gazetecilere, pelikanın insanlardan kaçmayarak kendini sevdirdiğini ve sahilde dolaştığını belirtti.
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