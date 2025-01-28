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        Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

        Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 10:57 Güncelleme: 28.01.2025 - 11:00
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        Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
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        Mersin'de izinsiz kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde tarihi eser bulma amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında jeneratör, hilti, dedektör, kürek, matkap ve çekiç ele geçirildi.

        Gözaltına şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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