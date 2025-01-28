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        Anamur'da vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirildi

        Mersin'in Anamur ilçesinde, vatandaşlara orman yangınları mücadele konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:32
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        Anamur'da vatandaşlar orman yangınlarıyla mücadele konusunda bilgilendirildi
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        Mersin'in Anamur ilçesinde, vatandaşlara orman yangınları mücadele konusunda bilgi verildi.

        Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Ekiplerce Ovabaşı, Anıtlı, Çataloluk, Akine ve Boğuntu mahallelerinde toplantı gerçekleştirildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele konusunda vatandaşlara bilgi veren ekipler, broşür de dağıttı.

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