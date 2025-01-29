Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Türk'ün, 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada tartışmanın devam etmesi sonucu çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, bir mekanda tartışan iki grup, daha sonra Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda karşılaştı.

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