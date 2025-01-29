Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 11:51 Güncelleme: 29.01.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, bir mekanda tartışan iki grup, daha sonra Müfide İlhan Mahallesi D-400 kara yolunda karşılaştı.

        Burada tartışmanın devam etmesi sonucu çıkan kavgada silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Reber Türk (29), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kavgaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Türk'ün, 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün yeğeni ve görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Türk'ün üvey torunu olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Restoranda gelen ölüm! Sebebi 3 yıl sonra belli oldu
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Komşusunu bıçaklayan imam serbest! Bitmeyen kavga!
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!

        Benzer Haberler

        Mersin Serbest Bölgesi yıllık ticaret hacmini korudu
        Mersin Serbest Bölgesi yıllık ticaret hacmini korudu
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        ÇBK Mersin - Basket Landes: 74-67
        ÇBK Mersin - Basket Landes: 74-67
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
        Mersin'de dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Mersin'de dedesi ve büyükannesini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı