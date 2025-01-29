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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 15:20
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        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

        Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

        Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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