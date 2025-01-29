Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Onvo Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda futbolcular taktik, hava topu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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