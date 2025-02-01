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        Silifke'de denetimli serbestlik hükümlüleri 4 okulu boyadı

        Mersin'in Silifke ilçesinde denetimli serbestlik hükümlüleri, yarıyıl tatilinde okul boyama çalışmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:52
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        Silifke'de denetimli serbestlik hükümlüleri 4 okulu boyadı
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        Mersin'in Silifke ilçesinde denetimli serbestlik hükümlüleri, yarıyıl tatilinde okul boyama çalışmasına katıldı.

        Hükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin olmadığı ara tatildeki okullarda bakım çalışmalarına destek verdi.

        Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, denetimli serbestlik hükümlülerinin boyadığı okullarda incelemelerde bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, gazetecilere, denetimli serbestlik hükümlülerinin Halk Eğitim Merkezleri'nde boyacılık kurslarına katıldığına söyledi.

        Eğitimi tamamlayan hükümlülerin ara tatildeki okullarda çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Eroğlu, "Bu hizmet sayesinde öğrencilerimiz tertemiz sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Şu ana kadar 18 hükümlümüz eğitimini tamamlayıp 4 okulumuzun iç ve dış cephesini boyadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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