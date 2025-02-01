Silifke'de denetimli serbestlik hükümlüleri 4 okulu boyadı

Eğitimi tamamlayan hükümlülerin ara tatildeki okullarda çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Eroğlu, "Bu hizmet sayesinde öğrencilerimiz tertemiz sınıflarda eğitim görmeye başlayacak. Şu ana kadar 18 hükümlümüz eğitimini tamamlayıp 4 okulumuzun iç ve dış cephesini boyadı." diye konuştu.

Hükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin olmadığı ara tatildeki okullarda bakım çalışmalarına destek verdi.

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