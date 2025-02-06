Mersin'de şiddetli rüzgarda okulun spor salonunun çatısı uçtu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle spor salonunun çatısı uçan okulda eğitime ara verildi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle spor salonunun çatısı uçan okulda eğitime ara verildi.
İlçede etkili olan rüzgarda, Şehit Murat Namdar Ortaokulu'nun spor salonunun çatısı uçtu.
Çatının devrildiği okul bahçesinde temizlik çalışması başlatıldı.
Okulda eğitime 1 gün ara verildi.
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