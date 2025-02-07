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        Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:00
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        Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesinin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.K. olduğunu belirledi.

        Zanlı, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Alışveriş merkezindeki mağazaların güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, zanlının çaldığı ürünleri poşete ve cebine koyması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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