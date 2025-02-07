Mersin'de alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesinin çalınmasıyla ilgili araştırma yaptı.

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