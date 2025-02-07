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        Mersin'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 12:33 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:06
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        Mersin'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı.

        Güzel Yürekler Dayanışma Derneğince düzenlenen program Mersin Cemevi'nde gerçekleştirildi.

        Sunumların yapıldığı törende 11 ilin bilinen şarkıları seslendirildi.

        Programda konuşan Dernek Başkanı Sibel Yazmacı, birlik, beraberlik, destek ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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