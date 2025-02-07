Mersin'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı.
Mersin'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı.
Güzel Yürekler Dayanışma Derneğince düzenlenen program Mersin Cemevi'nde gerçekleştirildi.
Sunumların yapıldığı törende 11 ilin bilinen şarkıları seslendirildi.
Programda konuşan Dernek Başkanı Sibel Yazmacı, birlik, beraberlik, destek ve farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.
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