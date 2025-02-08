Protezle yürüyen 11 yaşındaki depremzede Fatma hayalini kurduğu piyanoya kavuştu

ALEYNA COŞKUN - Babası ve ablasının öldüğü depremde kaybettiği sol bacağının yerine takılan protezle yürüyen 11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk'in piyano hayali gerçeğe dönüştü.

Çelenk'in ailesiyle yaşadığı Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki apartman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Baba Ömer ile 12 yaşındaki kızı Durdu Naz Nisa'nın yaşamını yitirdiği enkazdan, 39 yaşındaki anne Hatice ile çocukları 11 yaşındaki Fatma Ömür, 16 yaşındaki Asyanur ile 9 yaşındaki Ahmet Çelenk yaralı kurtarıldı.

Ekiplerin afetten 8 saat sonra ulaşıp hastaneye kaldırdığı Fatma Ömür'ün beton blokun altında kalması nedeniyle diz altından ampute edilen sol bacağına, Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nde 2023'te protez yerleştirildi.

Protezle yeniden yürümeye başlayan Çelenk, annesi ve iki kardeşiyle Mersin'in Mezitli ilçesindeki eve yerleşti.

- Ülkem Okuyor Derneği kampanya başlattı

3 Şubat tarihinde basında yer alan "Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek" başlıklı haber üzerine Ülkem Okuyor Derneği Başkanı Havva Aydanur Ertuğrul kampanya başlattı.

Ertuğrul'un derneğin sosyal medya hesabından yaptığı çağrının ardından iki hayırseverin bağışıyla piyano ve org alındı.

Ailenin kapısını çalan Ertuğrul ve derneğin başkan yardımcısı Pelin Pehlivan, depremzede çocuğa hediyelerini verdi.

Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan Çelenk, uzun zamandır hayalini kurduğu piyanonun başına geçti.

- "9 yaşından beri piyano hayalim vardı"

11 yaşındaki Fatma Ömür Çelenk, AA muhabirine, piyanosuna kavuştuğu için sevinçli olduğunu söyledi.

Kötü günleri geride bıraktığını dile getiren Çelenk, "6 Şubat kara gecemizdi ama kendimizi toparladık. Havva hocayla tanıştım, bana ışık oldu. 9 yaşından beri piyano hayalim vardı artık çalabileceğim." dedi.

Çelenk, hem org hem de piyano çalmayı öğreneceğini anlatarak dernek ve bağışçılara teşekkür etti.