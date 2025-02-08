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        Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:04
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        Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yeni Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin işletmecisi Kasım S. ile iş yerinin yanında çay satışı yapan M.A arasında iddiaya göre çay satışı yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. yanındaki tabancayla büfe sahibi Kasım S'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Kasım S, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan M.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Öte yandan, kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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