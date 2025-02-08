Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeni Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin işletmecisi Kasım S. ile iş yerinin yanında çay satışı yapan M.A arasında iddiaya göre çay satışı yüzünden tartışma çıktı.

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