Mersin'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin işletmecisi Kasım S. ile iş yerinin yanında çay satışı yapan M.A arasında iddiaya göre çay satışı yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. yanındaki tabancayla büfe sahibi Kasım S'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kasım S, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Öte yandan, kavga iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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