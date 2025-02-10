Mersin'de sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Berdan Barajı mesire alanındaki çeşmede balık yıkandığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Balıkları yıkayan şüpheliler, ekiplerin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı.
Ekiplerin incelemesinde sağlıksız oldukları belirlenen 16 kasa balık imha edildi.
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