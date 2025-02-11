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        Gülnar'da "Kanlı Nigar" tiyatro oyunu sahnelendi

        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:06
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        Gülnar'da "Kanlı Nigar" tiyatro oyunu sahnelendi
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

        Gülnar Belediyesince Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sadık Şendil'in yazdığı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Çiğdem Tunç'un yönettiği oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede kültür sanat etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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