Gülnar'da "Kanlı Nigar" tiyatro oyunu sahnelendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Kanlı Nigar" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.
Gülnar Belediyesince Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Sadık Şendil'in yazdığı tiyatro oyunu sahnelendi.
Çiğdem Tunç'un yönettiği oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede kültür sanat etkinlikleri düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.
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