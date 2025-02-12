Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Edis
Mersinspor: Cobbs 27, Efianayi 21, Emre Tanışan 10, Cruz 16, Kairys 6, Olaseni 14, Pineiro, Kartal Özmızrak 3, Canberk Kuş 4
TOFAŞ: Reed 23, Perez 17, Yiğitcan Saybir 22, Trifunovic, Pasecniks 4, Özgür Cengiz 6, Tolga Geçim 15, Berk Demir, Gauzin 1, Bankston 7
1. Periyot: 24-23
Devre: 45-43
3. Periyot: 74-70
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.