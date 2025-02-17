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        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sabil'den MÜSİAD'a ziyaret

        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:36
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        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sabil'den MÜSİAD'a ziyaret
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        Sudan Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahlam Madeni Mehdi Sabil, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'ni ziyaret etti.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakan Sabil ve beraberindeki heyet, ziyarette Mersinli iş insanlarıyla görüştü.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yatırım fırsatları ve iş dünyasına yönelik ortak projeler ele alındı.

        Ziyarette ayrıca Türk iş insanlarının Sudan pazarına erişimini kolaylaştıracak adımlar ve Sudanlı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerine dair teşvikler değerlendirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Mersin Şubesi Başkan Yardımcısı Hayri Topçu, Türkiye ile Sudan arasındaki ekonomik işbirliğinin gelişmesinin her iki ülke için büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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