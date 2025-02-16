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        Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kalan maçlardan galibiyet çıkarmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:28 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:47
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        Hatayspor-Alanyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kalan maçlardan galibiyet çıkarmak için çaba sarf edeceklerini söyledi.

        Uğurlu, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor'un iyi oyunculara sahip olduğunu dile getirdi.

        Karşılaşmada yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Uğurlu, "Daha fazla pozisyona girmemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli, değerli bir maçtı. Düşme hattından yukarı çıkabilmek için buradan mutlak 3 puanla ayrılmamız gerekiyordu. Maalesef yediğimiz 1 golle mağlup olduk." dedi.

        Uğurlu, kart cezaları nedeniyle her hafta sahaya 2-3 eksikle çıktıklarını ifade ederek, "Daha 13 maçımız var. Oynanacak 13 maçtan alacağımız 4-5 galibiyet bizi ligde tutacaktır. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Tamamen bundan sonraki maçlara odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Yenilgiden dolayı kendilerini desteklemeye gelen taraftarlardan özür dileyen Uğurlu, gelecekte bu maçın telafisini yapacaklarını kaydetti.

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