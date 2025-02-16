Futbol: Trendyol Süper Lig
Hakemler:AdnanDeniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90 Rui Pedro), Matondo, Abdulkadir Parmak (Dk. 90 Cengiz Demir), Bilal Boutobba (Dk. 67 Görkem Sağlam), Fernandes, Bamgboye, Aboubakar (Dk. 76 Strandberg)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih Aksoy, Makouta, Enes Keskin (Dk. 46 Vilhena), Cordova (Dk. 67 Janvier), Augusto, Efecan Karaca, Hwang (Dk. 60 Sporar)
Gol: Dk. 56 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 90+5 Augusto (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Matondo, Dk. 33 Calvo, Dk. 72 Fernandes, Dk. 90+4 Bekaj (Atakaş Hatayspor), Dk. 65 Lima (Corendon Alanyaspor)
MERSİN
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.