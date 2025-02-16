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        İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93

        Salon:Servet TazegülHakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrçel, Özkan Taloİlkem Yapı Tarsus: Ecem Erk 2, Shyla Jade Heal 26, Elif Emirtekin 2, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Jillian Chantel Alleyne 20, Ceyli Beyza Altunpa 7.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:58 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:00
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        İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93
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        Salon:Servet Tazegül

        Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrçel, Özkan Talo

        İlkem Yapı Tarsus: Ecem Erk 2, Shyla Jade Heal 26, Elif Emirtekin 2, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Jillian Chantel Alleyne 20, Ceyli Beyza Altunpa 7.

        Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Erica K. Wheller 23, Merve Arı, Merve Uygül 4, Sevinç Tonguç 5, Başak Altunbay, Sydney Tamara Nicole Wallace 5, Jaime Nared31, Lorena Marija Serfa 16.

        1’NCİ PERİYOT: 16-20

        İLK YARI: 31-47

        3’NCÜ PERİYOT: 56-69

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda İlkem Yapı Tarsus Spor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi. Parkeye; Shyla Jade Heal, Büşra Akgün, Banu Şimşek, Jillian Chantel Alleyne, Ceyli Beyza Altunpa beşlisi ile çıkan ev sahibi takım İlkem Yapı Tarsus Spor, maç sonunda Nesibe Aydın’a 81-93 yenildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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