İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93

KADINLAR Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda İlkem Yapı Tarsus Spor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi. Parkeye; Shyla Jade Heal, Büşra Akgün, Banu Şimşek, Jillian Chantel Alleyne, Ceyli Beyza Altunpa beşlisi ile çıkan ev sahibi takım İlkem Yapı Tarsus Spor, maç sonunda Nesibe Aydın’a 81-93 yenildi.

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