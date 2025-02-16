İlkem Yapı Tarsus Spor:81 - Nesibe Aydın: 93
Salon:Servet TazegülHakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrçel, Özkan Taloİlkem Yapı Tarsus: Ecem Erk 2, Shyla Jade Heal 26, Elif Emirtekin 2, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Jillian Chantel Alleyne 20, Ceyli Beyza Altunpa 7.
Salon:Servet Tazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrçel, Özkan Talo
İlkem Yapı Tarsus: Ecem Erk 2, Shyla Jade Heal 26, Elif Emirtekin 2, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Jillian Chantel Alleyne 20, Ceyli Beyza Altunpa 7.
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 9, Erica K. Wheller 23, Merve Arı, Merve Uygül 4, Sevinç Tonguç 5, Başak Altunbay, Sydney Tamara Nicole Wallace 5, Jaime Nared31, Lorena Marija Serfa 16.
1’NCİ PERİYOT: 16-20
İLK YARI: 31-47
3’NCÜ PERİYOT: 56-69
KADINLAR Basketbol Süper Ligi 22’nci haftasında Mersin’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda İlkem Yapı Tarsus Spor ile Nesibe Aydın karşı karşıya geldi. Parkeye; Shyla Jade Heal, Büşra Akgün, Banu Şimşek, Jillian Chantel Alleyne, Ceyli Beyza Altunpa beşlisi ile çıkan ev sahibi takım İlkem Yapı Tarsus Spor, maç sonunda Nesibe Aydın’a 81-93 yenildi.
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