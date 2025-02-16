Hatayspor - Alanyaspor: 1-0

SÜPER Lig’in 24’üncü haftasında Hatayspor, Mersin’de Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor 11 maç sonra 3 puanla tanıştı.

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