Hatayspor - Alanyaspor: 1-0
STAT:MersinHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat GözHATAYSPOR: Bekaj – Recep Burak Yılmaz (Dk.
STAT:Mersin
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Göz
HATAYSPOR: Bekaj – Recep Burak Yılmaz (Dk.46 Kamil Ahmet Çörekçi), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90 Rui Pedro), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 90 Cengiz Demir), Boutobba (Dk. 67 Görkem Sağlam), Fernandes, Bamgboye, Aboubakar (Dk. 76 Strandberg)
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Enes Keskin (Dr. 46 Vilhena), Cordova (Dk. 67 Janvier), Efecen Karaca, Augosto, Hwang (Dk. 60 Sporar)
GOLLER: Dk. 56 Bamgboye (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Massanga, Dk. 33 Calvo, Dk. 72 Fernandes, Dk. 90+4 Bekaj (Hatayspor), Dk. 65 Lima, (Alanyaspor)
KIRMZI KARTLAR: 90+5 Augusto (Alanyaspor)
SÜPER Lig’in 24’üncü haftasında Hatayspor, Mersin’de Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Hatayspor 11 maç sonra 3 puanla tanıştı.
14’üncü dakikada takım arkadaşı Augosto’dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Alanyapsporlu Hwang’ın vuruşunda kaleci Bekaj topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
21’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hataysporlu Fernandes’in sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran çift yumrukla kornere çeldi.
22’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes’in ortasına ön direkte iyi yükselen Calvo’nun kafasında meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
32’nci dakikada soldan rakip ceza alanına giren Alanyaspor’lu Augosto’nun içeriye çevirdiği topa hareketlenen Hwang’ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
54’üncü dakikada soldan çizgiye inen Alanyaspor’lu Balkovec’in ortasında ayağıyla uzanan Hwang’ın dokuşunda top üstten auta çıktı.
56’ncı dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Massanga’nın sert şutunda kaleci Ertuğrul zorlukla çeldi, dönen topu önünde bulan Bamgboye meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
62’nci dakikada soldan rakip ceza alanına giren Alanyasporlu Sporar’ın sert şutunda kaleci Bekaj gole izin vermedi.
84’üncü dakikada takım arkadaşı Augusto’nun pasıyla sol kanatta kaleciyle karşı karşıya kalan Alanyasporlu Balkovec’in şutunda kaleci Bekaj ayaklarıyla kornere çeldi.
Karşılaşma 1-0 sona erdi.
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