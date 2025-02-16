ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız basketbolcu Christelle Diallo'yu transfer etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız pivot Christelle Diallo'yu kadrosuna kattı.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız pivot Christelle Diallo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
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