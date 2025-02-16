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        ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız basketbolcu Christelle Diallo'yu transfer etti

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız pivot Christelle Diallo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:10
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        ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız basketbolcu Christelle Diallo'yu transfer etti
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇİMSA ÇBK Mersin, Fransız pivot Christelle Diallo'yu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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