Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Suat Güz
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Matondo, Abdulkadir Parmak, Bilal Boutobba, Fernandes, Bamgboye, Aboubakar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Balkovec, Fatih Aksoy, Makouta, Enes Keskin, Cordova, Augusto, Efecan Karaca, Hwang
Sarı kartlar: Dk. 2 Kilama, Dk. 31 Matondo, Dk. 33 Calvo (Atakaş Hatayspor), Dk. 38 Augusto (Corendon Alanyaspor)
MERSİN
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