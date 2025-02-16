ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Benhür İrcel, Özkan Talo
İlkem Yapı Tarsus Spor: Heal 26, Büşra Akgün 12, Banu Şimşek 7, Alleyne 20, Ceylin Beyza Altunpa 7, Ecem Erk 2, Elif Emirtekin 7
Nesibe Aydın: Wheeler 23, Merve Arı, Wallace 5, Nared 31, Serfa 16, Damla Gezgin 9, Merve Uygül 4, Sevgi Tonguç 5, Rojin Yolcu, Elif Çayır, Başak Altunbey
1. Periyot: 16-20
Devre: 31-47
3. Periyot: 56-69
MERSİN
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