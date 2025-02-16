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        "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi

        Mersin'de düzenlenen "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 21:13 Güncelleme: 16.02.2025 - 21:13
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        "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen "Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi.

        Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) Nevin Yanıt Atletizm Pisti'nde düzenlediği organizasyonda 53 sporcu mücadele etti.

        TAF Pare Atlet Genel Koordinatör Yardımcısı ve Atlamalar Koordinatörü Şahabettin Karabulut, AA muhabirine, yarışlarda sporcuların son durumunu gözlemlediklerini söyledi.

        Yarışlarda sporcuların performanslarının ölçüldüğünü dile getiren Karabulut, "Sporcularımız güzel performanslar sergiledi. İlerisi için umutluyuz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ öncülüğünde çalışmalarımıza devam edip, bu alanda başarılı sonuçlar için yoğun mesaimizi sürdüreceğiz." dedi.

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