"Para Atletizm Olimpik Deneme Yarışları" sona erdi

Yarışlarda sporcuların performanslarının ölçüldüğünü dile getiren Karabulut, "Sporcularımız güzel performanslar sergiledi. İlerisi için umutluyuz. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ öncülüğünde çalışmalarımıza devam edip, bu alanda başarılı sonuçlar için yoğun mesaimizi sürdüreceğiz." dedi.

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