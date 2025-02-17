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        Mersin'de güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:43
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        Mersin'de güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        V.Ö. (39) idaresindeki 33 AAY 703 plakalı otomobil D-750 kara yolunda kontrolden çıkarak bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.

        Kazada yaralanan sürücü V.Ö, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. ​​​​​​​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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