Mersin'de güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde güvenlik kulübesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
V.Ö. (39) idaresindeki 33 AAY 703 plakalı otomobil D-750 kara yolunda kontrolden çıkarak bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü V.Ö, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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