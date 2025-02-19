Mersin'de 84 bin makaron ele geçirildi
Mersin'de 84 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de 84 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak ürün taşıdığı belirlenen otomobil Mezitli ilçesinde durduruldu.
Araçta 84 bin makaron ele geçiren ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
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