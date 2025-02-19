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        Tarsus'ta kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:14
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        Tarsus'ta kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

        Borsa İstanbul İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Ramazan Kınalı, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki evinde fenalaşması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbar üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekibi, kalp krizi geçiren 57 yaşındaki Kınalı'yı ilk müdahalenin ardından Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

        Tedaviye alınan Kınalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kınalı'nın cenazesi yarın Tarsus Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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