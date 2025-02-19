Mersin'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı.
M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyonun kasasının kapağı, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeyken açıldı.
Kapak, önce yol kenarındaki B.S. (8), E.S. (13) ve M.S'ye (14) sonra da park halindeki 2 araca çarptı.
Yaralanan çocuklar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.K'yi gözaltına aldı.
Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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