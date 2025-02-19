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        Mersin'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 19.02.2025 - 18:04
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        Mersin'de seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde seyir halindeki kamyonun açılan kasa kapağının çarptığı 3 çocuk yaralandı.

        M.K. idaresindeki 33 BAB 388 plakalı kamyonun kasasının kapağı, Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda seyir halindeyken açıldı.

        Kapak, önce yol kenarındaki B.S. (8), E.S. (13) ve M.S'ye (14) sonra da park halindeki 2 araca çarptı.

        Yaralanan çocuklar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.K'yi gözaltına aldı.

        Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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