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        Mersin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:13
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        Mersin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Sait Polat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACJ 711 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarptı.

        Kazada otomobilde yolcu konumundaki D.A. yaralandı.

        Araçta sıkışan D.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Yaralı D.A, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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