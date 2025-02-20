Mersin'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Sait Polat Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACJ 711 plakalı otomobil, park halindeki tıra çarptı.
Kazada otomobilde yolcu konumundaki D.A. yaralandı.
Araçta sıkışan D.A, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı D.A, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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