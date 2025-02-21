Mut'ta evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Mersin’in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Meydan Mahallesi'nde, İbrahim S'ye ait iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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