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        Mut'ta evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:47 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:52
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        Mut'ta evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin’in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Meydan Mahallesi'nde, İbrahim S'ye ait iki katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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