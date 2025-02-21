Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ni (MTOSB) ziyaret etti.

MTOSB'den yapılan açıklamaya göre İnan, beraberindeki Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ile MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli'yi ziyaret etti.

Tekli, ziyarette, yaptıkları çalışmalar hakkında konuklarına bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekli, MTOSB'nin sağladığı birçok avantajla yerli ve yabancı şirketlerin ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Gelişmeye yönelik çok sayıda projeleri olduğunu kaydeden Tekli, MTOSB'nin şu anda 27 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Oruç Baba İnan, daha sonra Esra Şemsi Çocuk Bakımevi'ni ziyaret ederek, çocuklara hediye verdi.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi'ni de gezen İnan, Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan R3-D3 Robot Takımı ile bir araya geldi.