Kazada ölen 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin'in organları 3 kişiye umut oldu

ALEYNA COŞKUN - Mersin'de otomobilin çarpması sonucu 18 yaşında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un organları, 3 kişiye nakledildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinden mezun olduktan sonra eğitim için İsviçre'ye giden Akyol, kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.

Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan genç sanatçı, tedavi gördüğü MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Şubat'ta yaşamını yitirdi.

Akyol'un ailesi Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçısı Övül Akyol ile MEÜ ve MDOB'ta bale öğretmenliği yapan Mahmut Akyol nakil bekleyen hastalar için organların bağışlanması kararı aldı.

Hastanede operasyonla genç sanatçının bağışlanan organları alındı. Akyol'un karaciğeri Malatya'daki, bir böbreği Mersin'deki ve diğer böbreği de Kayseri'deki hastalara nakledildi.

- "Fiziksel olarak onu yaşatmanın tek yolu buydu"

Anne Övül Akyol, AA muhabirine, yaşadıklarının tarifsiz bir acı olduğunu söyledi.

Laçin'in organlarını bağışlamak için hiç tereddüt etmediklerini dile getiren Akyol, "Fiziksel olarak onu yaşatmanın tek yolu buydu. İnsanların bu konuda çok acı çektiğini de biliyorum, faydamız olsun istedim. Birkaç tane daha evladımız oldu." diye konuştu.

Anne Akyol, kızıyla ilişkilerinin bambaşka olduğunu, onun tüm başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

Evladıyla dolu dolu 18 yıl geçirdiğini ifade eden Akyol, şunları kaydetti:

"Sözün bittiği yerdeyiz, acımız çok büyük. Benim gurur duyabileceğim en büyük şeylerden biri de onun karakteriydi. Çok çalıştı, çabaladı. Geçen sene yaklaşık 8 tane sınava girdi, hepsinde de başarılı oldu. Kızımı Berlin'de girdiği okulda 3 hoca beğendi. Biz İsviçre'deki hocamızı seçtik. İşinizi her zaman severek yaptı, hep daha mükemmel olmak istedi."