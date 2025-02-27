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        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 23:03 Güncelleme: 27.02.2025 - 23:09
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        Mersin'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyreden Y.G.E. idaresindeki otomobil, Karakütük mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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