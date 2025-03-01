Mersin'de minik öğrenciler Barış Manço'yu şarkılarıyla andı
Mersin'de anaokulu öğrencileri, sanatçı Barış Manço için anma etkinliği düzenledi.
Mersin'de anaokulu öğrencileri, sanatçı Barış Manço için anma etkinliği düzenledi.
Toroslar Nene Hatun Anaokulu'nda düzenlenen anma etkinliğine İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler ve veliler katıldı.
Barış Manço'nun giydiği kostümleri giyen çocuklar, sanatçıya ait şarkıları seslendirdi.
Etkinlik sonunda İl Milli Eğitim Durmuş, çocukları ve öğretmenlerini tebrik etti.
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