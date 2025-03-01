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        Atletizmde Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:39
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        Atletizmde Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası sona erdi
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        Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde organize edilen şampiyonaya 293 sporcu katıldı.

        Organizasyon kapsamında, U18 Kulüpler Arası Atmalar Ligi 1. Kademe Yarışmaları da gerçekleştirildi.

        Şampiyonanın ikinci gününde gülle ve çekiç atma müsabakaları yapıldı.

        Sporcular, kategorilerindeki yarışlarda madalya kazanmak için performans sergiledi.

        Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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